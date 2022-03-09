كيف رد محمد رمضان على سخرية الفنان حسين فهمي؟

المصدر: البيان

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رد الفنان المصري محمد رمضان، على "سخرية" الفنان حسين فهمي منه بطريقة غير مباشرة خلال ندوة تكريمه بمهرجان الأقصر السينمائي.

ونشر الفنان محمد رمضان، فيديو للفنان حسين فهمي، وهو يتحدث في الندوة عن فنان يظهر في طائرته الخاصة.

وعلق رمضان على الفيديو قائلا: "تقصدني متقصدنيش أنا بحبك".

يذكر أن الفنان حسين فهمي، كانت أقيمت له ندوة خاصة بتكريمه على هامش فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وذلك يوم السبت الماضي، بحضور عدد كبير من الجماهير، وخلال الندوة قال: "أنا مش الراجل اللي يفضل قاعد قدام المرايا، يقعد يسبسب شعره مش أنا".

وبعد هذا الكلام، سأله أحد المتواجدين في الندوة "أمال لو مش أنت مين" ليرد فهمي قائلا: "فيه ناس دلوقتي تشوفيهم قاعدين في الطيارة الخاصة وفاردين رجلهم".

وحديث حسين فهمي فهمه البعض بأنه كلام مقصود منه الفنان محمد رمضان ولكن بطريقة غير مباشرة ودون ذكر اسمه وبالفعل هذا ما تناولته بعض الصحف والقنوات الفضائية.