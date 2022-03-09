الفنان مجدي صبحي يفسخ خطبته من إعلامية شهيرة بعد أقل من أسبوعين

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أعلن الفنان المصري، مجدي صبحي، عن فسخ خطبته من الإعلامية منى الألفي، بعد أقل من أسبوعين على إعلان الخطبة.

وعلى حسابه في "فيسبوك"، قال مجدي صبحي: "بكل احترام تم إنهاء علاقتي بالسيدة منى الألفي، أتمنى لها ولأولادها كل سعادة، وكل شيء نصيب".

وفي يوم 25 فبراير الماضي، أعلن الفنان مجدي صبحي عن خطبته من لإعلامية منى الألفي، حيث نشر صورا له معها، وعلق: "في ليلة من أجمل ليالي العمر، تمت خطوبة الإعلامية المتألقة منى الألفي على الفنان مجدي صبحي".

تجدر الإشارة إلى أن مجدي صبحي خريج معهد الفنون المسرحية، اشتهر بمشاركته لأخيه الأكبر الفنان محمد صبحي في أعماله سواء في التلفزيون مثل: "يوميات ونيس، فارس بلا جواد، أنا وهؤلاء"، أو في المسرح مثل "كارمن"، و"لعبة الست"، و"ماما أمريكا"، كما شارك في أعمال فنية أخرى بعيدا عن عمله مع أخيه مثل مسلسل "التوأم"، وفيلم "بلطية العايمة"، ومسرحية "حباك عوضين تامر" وغيرها.