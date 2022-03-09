«شيب أوف يو» تدخل إد شيران قاعات المحاكم

المصدر: إعداد ـ فاتن صبح

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من على منصة المحكمة حاول المغني العالمي إد شيران، تبرئة نفسه من أنه لم يسرق أو يستعر أفكاراً من مؤلفين مغمورين بعد أن طالته الاتهامات بنسخ مقاطع لأغنيته التي اشتهرت في عام 2017 «شيب أوف يو». وفي تفاصيل الاتهام، فإنه استعار (سرق) من أغنية «أوه واي» الصادرة عام 2015.

ويواجه المغني البالغ من العمر 31 عاماً، كاتبي الأغاني سامي شكري وروس أودونوغ والأغنية المشار إليها هي من أداء الأول.

وفي السياق، زعم أندرو ساتكليف محامي المؤلفين أن شيران قد تعامل بقلة اهتمام مع كتاب أغان غير معروفين خلافاً لطريقة تعامله مع ريهانان وجاي زي وكولدبلاي، وادعى أن عملية كتابة أغنية «شيب أوف يو» تضمنت تجميع الأفكار بدلاً من التأليف المباشر، نقلاً عن «غارديان» البريطانية.

ورداً، نفى شيران الاتهامات الموجهة إليه وأبلغ المحكمة حرصه الدائم على الاعتراف بمساهمات الآخرين والتصرف بشكل عادل مع الجميع. وأضاف إنه دائم الاعتماد على الدقة لناحية ذكر الأشخاص الذين كان لهم مجرد تأثير على كتابة الأغاني. وقال شيران رداً على اتهامات ساتكليف: «لو قام ساتكليف بعمله وبحث جيداً لوجد أن هناك أذونات على عدد من أجزاء أغنيات لمؤلفين مغمورين بما في ذلك أغنية ذات مؤلف مجهول».

يذكر أنه سبق لشيران أن قام بتسوية في إحدى دعاوى حقوق الملكية المشابهة، وأقر أنه بناءً على نصيحة محاميه قرر دفع مبلغ مالي في القضية التي شكلت بالنسبة له «إزعاجاً» و«مشكلات لا تستحق»، إلا أن قضيته هذه المرة ذهبت للاستئناف علماً أنه مطالب من المحكمة بتقديم المزيد من الأدلة.