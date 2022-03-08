شاروخان يشارك حملة ترويجية لدبي على حسابه في «إنستغرام»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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شارك نجم بوليوود، الممثل الهندي، شاروخان، فيديو عن حملته الترويجية لـ «دبي السياحة»، على حسابه على «إنستغرام»، فأثار حماسة معجبيه، الذين تهافتوا إلى قسم التعليقات، للإعراب للفنان عن سعادتهم بمشاهدته على الشاشة.

وفي الفيديو الترويجي، يتلقى الفنان مكالمة من ابنته سوهانا خان، التي تنصحه بالاستمتاع بأوقاته في دبي، فيشكرها لاحقاً على أفضل يوم قضاه في حياته. ويكتب شاروخان تحت الفيديو: «كل تجربة تصبح ذاكرة خاصة في دبي، قوموا معي لاستكشاف المدينة».

وفي الإعلان التجاري الذي نشرته صحيفة «ذا أنديان أكسبرس»، نشاهد الفنان بإطلالة جديدة، بشعره الطويل، واقفاً أمام فندق «أتلانتس بالم»، ثم تصله مكالمة من ابنته سوهانا، التي تسأله عن مكان وجوده، فيجيبها شاروخان الموجود في دبي للتصوير، إنه في العمل.

فتخبره أن ما يفعله ممل، فهو موجود في دبي، في وجهة سياحية، وتطلب منه التجول في المدينة، والاستمتاع بوقته. وهذا ما يفعله الفنان، إذ نشاهده ماراً على أهم معالم دبي السياحية، يرقص في المدينة، ويلعب كرة الطائرة الشاطئية، ويزور مركزاً تجارياً وسوقاً، ويلتقط صور سيلفي مع المعجبين. وينتهي به المطاف في حفلة مرتدياً حلة سوداء، حيث يرقص مع الضيوف. ثم في نهاية اليوم، تتصل به ابنته سوهانا مرة أخرى، وتسأله عن يومه، فيرد عليها: «شكراً لك، لقد حظيت بأفضل يوم في حياتي».

معجبو الفنان سعداء ببساطة، بمشاهدته على الشاشة مرة أخرى، وقد تدفقوا إلى قسم التعليقات، حيث علق بعضهم قائلاً: «لقد عاد الملك». وكتب أحد المعجبين: «الملك سيكون ملكاً دائماً». وفيما أعجب بعضهم بطلّته الجديدة في شعره الطويل، قال بعضهم الآخر، إنهم لا يستطيعون انتظار فيلمه القادم «باثان»، والذي سيصدر العام المقبل.

وكان شاروخان بعيداً عن الأضواء لفترة على وسائل التواصل الاجتماعي، عندما شارك العرض الأولي لفيلمه «باثان»، فكتب أحد معجبيه، أنه كان يفتقد شاروخان منذ فترة.

وقد غادر الممثل الأسبوع الماضي مع النجمين ديبيكا بادوكون وجون إبراهام إلى إسبانيا. وتشير التقارير إلى أن الفريق سيصور أغنية، وبعض المشاهد لفيلم الأكشن والإثارة «باثان»، من إخراج سيدهارت أناند، والذي سيصل إلى دور السينما في 25 يناير 2023.