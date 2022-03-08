على كرسي متحرك.. أحدث صورة للفنان جورج وسوف

المصدر: البيان

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فاجأ المطرب السور ي جورج وسوف بظهوره وهو يجلس على كرسي متحرك.

ونشر وسوف، عبر حسابه الشخصي في «إنستغرام»، مقطع فيديو أثناء وجوده على أحد الشواطئ وسط عدد من جماهيره ومحبيه.

وأظهر الفيديو المعجبين وهم يلتفون حول النجم الكبير، ويتسابقون لالتقاط صور تذكارية معه.

وعلَّق جورج على الفيديو قائلاً: «نزلت مفاجأة على beach party ببونتا كانا، صحيح ما قدرت شوف لا beach ولا party بس شفت أحلى محبة بالعالم، شكراً».

يُذكر أن آخر أعمال «سلطان الطرب» أغنية «ياه ع الزمن» التي طرحها باللهجة المصرية، وظهر خلالها بمظهر جديد.