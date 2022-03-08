بعد إصابتها بكورونا.. تيسير فهمي تكشف تطورات حالتها الصحية

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية تيسير فهمي تطورات حالتها الصحية، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وأوضحت تيسير أنها تعافت من الفيروس، مؤكدةً أن صحتها أصبحت جيدة.

وقالت، خلال اتصال هاتفي مع برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، إنها لا تعلم كيف أصيبت بالمرض مع أنها تلقت ثلاث جرعات من اللقاح، لافتةً إلى أنها لا تخرج من المنزل ولا تختلط بأحد.

وأضافت: «معرفش هي بتيجي منين، وبقول للناس كلها خلي بالكم، لأن هي ملهاش كبير، يعني الواحد عمل احتياطات كبيرة جداً، ومع ذلك اتصبت».

وتابعت: «أنا كويسة، آخر مرة شوفت الدكتور طمني وبقيت كويسة خالص، لكن بقضي فترة نقاهة في البيت، لكن مفيش كورونا، كل حاجة رجعت لقواعدها السليمة».

وذكرت أنها لن تقدّم عملاً فنياً جديداً خلال المرحلة المقبلة، مشيرةً إلى أن تشعر باشتياق إلى الجمهور برغم توقفها عن العمل قبل 11 سنة.