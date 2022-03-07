الفنانة شيرين رضا: المشاهد الساخنة ليست حقيقية

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية شيرين رضا، عن رأيها في المشاهد الساخنة بالأعمال السينمائية والدرامية.

وقالت شيرين رضا: "المشاهد الساخنة كانت في الستينات، الموضة دلوقتي الأكشن، والمشاهد الحميمة بين رجل ومراته، معدتش بتتكتب في السيناريوهات».

وأضافت شيرين رضا: «ما تزعلوش مننا، الناس بتنتقد الفنانين، لكن مش عارفين إيه اللي بيحصل فينا ورا الكاميرا، المشاهد مش حقيقية".

وتابعت: "هما بيشوفوا المشاهد بس، أنا مش مبسوطة إن الناس بتنتقد الفنانين، إحنا في الآخر بنقدم فن، وعيب إننا نشتم".