الجسمي يطرب جمهور «الدانة» البحريني

المصدر: المنامة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشعل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، حماس جمهور مسرح الدانة في مملكة البحرين، حيث صدح شوقاً وطرباً أمام الآلاف من الجماهير التي اكتظت بهم مدرجات المسرح، ليعيشوا مع الجسمي ليلة شهدت تفاعلاً منقطع النظير وأجواءً من الفرح مع مختلف الأغنيات.

وشكر الجسمي مهرجان ربيع الثقافة على دعوتهم وتنظيمهم للحفل الكبير في مسرح الدانة، وقال: «مساء الخير على البحرين، مساء الخير على كل حبايبنا إللي فيها»، وأضاف: «سعادتي دائماً كبيرة وأنا أشارك أحبابي في البحرين أفراحهم ونشاطاتهم الثقافية والفنية، وأشكر مهرجان ربيع الثقافة على الاستضافة، وأشكر جهود مسرح الدانة على جهودهم في نجاح تنظيم هذا الحفل». وشدا الجسمي خلال الحفل بمجموعة رائعة من الأغنيات.