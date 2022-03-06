محيي إسماعيل: تزوجت عرفياً بسبب الفن

المصدر: البيان

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كشف الفنان محيي إسماعيل عن أحد أسرار حياته الشخصية، معترفاً بأنه أقدم على الزواج العرفي.

وأوضح إسماعيل، اليوم، خلال ندوة في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أنه فعل ذلك بسبب حبه للفن أكثر من أي شيء آخر.

وقال: «اتجوزت عرفي، بحب الفن أكتر من أي امرأة، هو أول شيء في حياتي، المرأة ليس لها دور في حياتي، ويجب أن تكون تابعاً طوال الوقت، نحن في عصر المرأة المسترجلة»، وذلك حسبما أفاد موقع «مصراوي» الإخباري.

وأضاف: «أحياناً العرفي يكون لظروف صعبة في حياتي، فلا أستطيع الجمع بين شيئين، الفن في حياتي هو نمرة واحد».

وأكد أنه ليس رجلاً متطرفاً، واصفاً نفسه بالتوازن في حياته الزوجية.

وتابع: «تزوجت بست لمدة عشر سنوات، توفيت، نقيتها شبه والدتي وشها ملاك، كانت تساعدني بالصمت».

وذكر أن زوجته الراحلة كانت لا تجادله في قراراته، مشيراً إلى أنه لم يسمح لها برؤية أحد غير أسرتها وأسرته.

وعزا تعدد حالات الطلاق في المجتمع حالياً إلى كثرة الجدال من جهة الزوجة الذي رأى أنه يدمر الحياة الأسرية.