نجل غادة عادل يثير قلق جمهورها بتصريح غامض

المصدر: البيان

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أثار عبد الله الهواري، نجل الفنانة المصرية غادة عادل، قلق جمهورها بتصريح غامض، معلناً تعرضها لوعكة صحية دون توضيح تفاصيل.

ونشر الهواري، عبر خاصية «ستوري» على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، صورة لوالدته على سرير المستشفى، داعياً لها بالشفاء المريض.

وطالب جمهور النجمة ومحبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

يُذكر أن غادة عادل ستشارك، خلال موسم رمضان المقبل، في مسلسل «أحلام سعيدة»، إلى جانب النجوم: يسرا، ومي كساب، ونور محمود، وشيماء سيف، وانتصار، ونبيل نور الدين، والعمل من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.