وفاة الفنان المصري الشاب إياد داوود

المصدر: البيان

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توفى أمس السبت الفنان المصري الشاب إياد داوود، عن عمر يناهز 39 عاماً، بحسب وسائل إعلام محلية.

كان إياد داوود تعرض لأزمة صحية منذ فترة ونقل على إثرها المستشفى، ووافته المنية أمس السبت.

إياد داوود من مواليد 1983، شقيق الكاتب خالد داوود، تخرج في الجامعة الأمريكية، ودرس التمثيل المسرحي، وقدم في بداية مسيرته المهنية برنامج «شبابيك» مع الإعلامي الراحل عمرو سمير، على شاشة دريم.

قدم إياد خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال المسرحية وصلت لـ 15 عملا مسرحيا، كما شارك في عدة أعمال تليفزيونية أبرزها: «الداعية»، و«الثمن»، و«فض اشتباك».

وتقام صلاحة جنازة على الفنان والمذيع الشاب اليوم الأحد بعد صلاه الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

كما يقام العزاء غدا الاثنين بعد صلاه المغرب في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.