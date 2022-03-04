أول تصريح للفنان سامي مغاوري بعد خروجه من المستشفى

المصدر: البيان

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أكد الفنان المصري سامي مغاوري خروجه اليوم من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية، مطمئناً جمهوره ومحبيه على صحته.

وأوضح مغاوري، خلال مداخلة هاتفية اليوم مع قناة «إم بي سي مصر»، أنه سيأخذ فترة راحة في المنزل من يومين إلى ثلاثة أيام، مشيراً إلى أنه كان يشعر بالتعب من المشي أو صعود السلم.

وقال إنه بعد إجراء الكشف الطبي والفحوص ظهر أن لديه ضيقاً في شريانين، لافتاً إلى أنه وجب التدخل الجراحي لوضع دعامات.

وأضاف أنه سيستكمل العلاج غداً، معرباً عن شكره لكل من وقفوا إلى جانبه.

ونوَّه بأن جميع نجوم مصر، إضافة إلى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، سألوا عنه أثناء مرضه وأبدوا اهتمامهم، موجِّهاً رسالة إلى جمهوره: «متتخضوش».

يُذكر سامي مغاوري شارك أخيراً في مسلسل «اللعب مع الكبار»، إلى جانب النجوم: شيكو، وهشام ماجد، ومي كساب، وميرنا جميل، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وعارفة عبد الرسول، ومحمود حافظ، ومحمد أوتاكا، والعمل من إخراج معتز التوني.