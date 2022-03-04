الفنانة شيرين تكشف عن موقف محرج تعرَّضت له

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية شيرين عن موقف محرج تعرضه له مع ابنتها في أحد المتاجر.

وحكت شيرين، خلال لقائها أمس في برنامج «كلام الناس» مع الإعلامية ياسمين عز على شاشة قناة «إم بي سي مصر»، أنها كانت ذات مرة في أحد المتاجر مع ابنتها، وطلبت منها سيدتان التقاط صورة معها فوافقت، وفجأة رفضت ابنتها.

وذكرت أنها عندما سألتها عن السبب، فوجئت بها تقول للسيدتين: «مش إنتِ كنتِ بتتكلمي عنها وبتقولي دي كبرت واتغيرت».

وردت عليها إحدى السيدتين قائلةً لها: «إنتِ ما لك؟»، فقالت: «أنا ابنتها».

وأكدت النجمة الكبيرة أنها لا تشعر بالندم على أي عمل فني قدمته، موضحةً أنها لا تحب الندم لأنه يفتح باباً للشيطان ويزلزل المعنويات.