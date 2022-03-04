محمد عطية يسخر من حلمي بكر والأخير يرد

المصدر: البيان

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فاجئ الفنان المصري محمد عطية متابعيه على الفيسبوك، بمنشور سخر فيه من الموسيقار الكبير حلمي بكر، مشيراً إلى أن جيل الثمانينات والتسعينات قد انتهى، وجاء كلام عطية بعد نجاح مطرب الراب «ويجز»، بعد طرحه لأغنيته الجديدة «البخت»، والتي لاقت نجاحاً كبيراً بين صفوف الشباب.

وكتب «عطية» قائلا: «جيل التمانينيات وبداية التسعينيات بيتعامل مع ويجز بتحليل فني لزمن انتهى وبيخلص فعلياً، وفي آخر أيامه، انتبهوا عشان انتوا بتتحولوا لحلمي بكر من غير ما تحسوا، الواد موهوب بشكل جيله وألفاظه، إحنا مش جيله، إحنا كبرنا، كبرنا، وكبيرنا بينزل على ركبته». وفقاً لصحيفة «الوطن» المصرية.

من جانبه، رد حلمي بكر على محمد عطية وسخريته منه قائلاً: «شكرا يا أستاذ محمد عطية، ربنا يخليك، بدلا من أن تسخر منى ادعي لي أقوم بالسلامة».

وكشف بكر عن تعرضه مؤخراً لأزمة صحية اعاقت حركته عل نحو كبير، وقال: «أنا قاعد على السرير مبتحركش».

يذكر أن أغنية ويجز الجديدة «البخت»، حققت ما يقرب من 9 ملايين مشاهدة بعد أسبوع من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يويتوب»، واحتلت المركز الأول فى قائمة الأكثر مشاهدة، خاصة بين الشباب، عبر الموقع.