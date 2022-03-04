تامر حسني في القرية العالمية الجمعة المقبل

المصدر: (دبي ـ البيان)

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يحيي الفنان المصري تامر حسني حفلاً فنياً في القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، وذلك يوم الجمعة 11 الشهر الجاري.

وسيتمكن ضيوف القرية العالمية من الاستمتاع بالحفل الموسيقي وقضاء ليلة عامرة بالفرح والمتعة، إذ سيؤدي تامر حسني على المسرح الرئيسي مزيجاً استثنائياً من أجمل أغانيه القديمة والجديدة. بدأ تامر حسني مسيرته الفنية منفرداً عام 2004 بعد إطلاق ألبوم «حب». وشهد منذ ذلك الحين شعبية متميزة، حيث أصدر المغني الشامل والممثل العديد من الأغاني بما في ذلك «عيش بشوقك» و«كل حاجة بينا».