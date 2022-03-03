نرمين الفقي تكشف قصة أغرب عريس تقدم للزواج بها
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كشفت الفنانة المصرية نرمين الفقي عن قصة أغرب عريس تقدم للزواج بها.
وقالت نرمين، خلال لقائها أمس على شاشة قناة «النهار»: «كنت عاملة عزومة، ووالدة العريس جت مع أحد سيدات العائلة، وقالت في أول لقاء: ما كنتش عارفة أنك قاعدة في شقة صغيرة كده».
وأضافت أن والدتها ردت قائلةً: «دي شقتي، واحنا قاعدين هنا».
وحكت أن العريس توجَّه إليها بسؤال غريب: «إنتِ بتعملي إيه بفلوسك؟!».
ولفتت النجمة إلى أن العريس كان شخصاً جميلاً لكنه ضعيف الشخصية.
وذكرت أن علاقتهما استمرت فترة قصيرة، وأنها كانت تشعر بالسعادة معه.