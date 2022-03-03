نرمين الفقي تكشف قصة أغرب عريس تقدم للزواج بها

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت الفنانة المصرية نرمين الفقي عن قصة أغرب عريس تقدم للزواج بها.

وقالت نرمين، خلال لقائها أمس على شاشة قناة «النهار»: «كنت عاملة عزومة، ووالدة العريس جت مع أحد سيدات العائلة، وقالت في أول لقاء: ما كنتش عارفة أنك قاعدة في شقة صغيرة كده».

وأضافت أن والدتها ردت قائلةً: «دي شقتي، واحنا قاعدين هنا».

وحكت أن العريس توجَّه إليها بسؤال غريب: «إنتِ بتعملي إيه بفلوسك؟!».

ولفتت النجمة إلى أن العريس كان شخصاً جميلاً لكنه ضعيف الشخصية.

وذكرت أن علاقتهما استمرت فترة قصيرة، وأنها كانت تشعر بالسعادة معه.