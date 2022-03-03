بعد تعرُّضها لكسر بالمفصل.. ليلى طاهر تكشف تطورات حالتها الصحية

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية ليلى طاهر تطورات حالتها الصحية، بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الأسابيع الماضية في أحد المستشفيات، من جراء تعرضها لكسر في المفصل.

وأوضحت الفنانة القديرة، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إم بي سي مصر»، أن الحادث الذي تعرضت له لم يكن له سبب محدد.

وقالت: «أنا وقعت من غير سبب خالص، من شهر كنت نايمة كويسة، جيت أقوم دوخت ووقعت، والمفصل اتكسر، وركبنا مفصل جديد».

وأضافت: «خرجت من المستشفى، وفي البيت دلوقت الحمد لله، وبنعمل علاج طبيعي دلوقت».

وتابعت: «بقول للناس خلوا بالكم إن الواحد ممكن يقع من غير سبب تماماً».