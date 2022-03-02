بعد إعلان وفاته.. فنان مصري يلغي عزاء نجله الرضيع

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الفنان المصري حازم إيهاب إلغاء عزاء نجله الرضيع «يونس» الذي كان مقرراً إقامته غداً.

وقال حازم، اليوم، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «تم إلغاء العزاء، وسيقتصر على المكالمات الهاتفية والرسائل».

وأضاف: «ربُّ الخير لا يأتي إلا بالخير، ربنا يرحمه ويجعله شفيعاً لنا في جنته بإذن الله»، معرباً عن شكره لكل من تواصل معه مواسياً.

كانت جنازة يونس حازم إيهاب قد تم تشييعها بعد صلاة ظهر اليوم في القاهرة.

وأعلن النجم، في وقت سابق، أن نجله سيخضع لعملية جراحية، إذ ولد مصاباً بعيب في القلب، طالباً من محبيه وجمهوره الدعاء بالشفاء، إلا أن القدر لم يمهل الأب، فأعلن وفاة فلذة كبده بعدها بساعات قليلة.