حكم قضائي جديد لمصلحة الإعلامي أحمد موسى

المصدر: البيان

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أصدر القضاء المصري، اليوم، حكماً قضائياً جديداً لمصلحة الإعلامي أحمد موسى.

وأيّدت محكمة الاستئناف بالجيزة إلزام السيناريست تامر حبيب بدفع 300 ألف جنيه تعويضاً لموسى، بعد اتهامه بسب وقذف الإعلامي الشهير، حسبما أفاد موقع «صدى البلد» الإخباري.

كان أحمد موسى قد كلَّف محاميه عمر الأصمعي برفع دعوى قضائية ضد المتهم تامر حبيب، بعد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة السب والقذف بحقه.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة تامر حبيب بالتعويض المادي، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

يُذكر أن تامر حبيب هاجم أحمد موسى عام 2017 في أحد البرامج، قائلاً: «أحمد موسى لا يقدم المعلومات بذكاء، أنا سيناريست، لما تحب تخدعني اخدعني بذكاء».