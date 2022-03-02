حرب كلامية بين الفنانة بدرية طلبة وطليق منة عرفة على مواقع التواصل

المصدر: البيان

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اشتعلت الحرب الكلامية بين الفنانة المصرية بدرية طلبة والفنان محمود المهدي طليق الفنانة الشابة منة عرفة مؤخراً على مواقع التواصل.

ورد المهدي على انتقادات طلبة وذلك بإعادة نشر منشورها، على إنستغرام، معلقا: «في حد كده ضمن إنه يطلع موسم الرياض علطول».

وكانت الفنانة بدرية طلبة، انتقدت محمود المهدي، «بعد انفصاله عن زوجته» وهجومه على أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مطالبة النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بمقاضاة أي شخص يتطاول على الوسط الفني.

وقالت طلبة في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «عايز تتشهر؟ أطلع اشتم فنان، عايز شهرة أكتر؟؟ اشتم الوسط الفني، عايز شهرة أكتر وأكتر؟ لايڤات كتير وأشتم».

وأضافت الفنانة في تلميح لمحمود المهدي: «بتشتغل إيه؟ ممثل بنتج لنفسي بفلوسي، متجوز مين؟؟ ممثلة، طب بعد اللايڤات والشتيمة اتشهرت؟؟ لالا طب عملت إيه؟؟ طلقت مراتي الممثلة!، بجد والا زي كل مرة؟؟؟ مش عارف حسألها أنا مش فاضي، بتعمل أيه؟؟ أنا طالع لايف يمكن المرة دي أتشهر لما الوسط الفني بالبشاعة دي بتتمحك فيه ليه بطالب النقابة».

وبشأن عزمه مقاضاة أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعد وصفه له بالنكرة، قالت بدرية طلبة: «تقاضي أي نكرة يقل أدبه على أي فنان دا حقنا عند نقابتنا كفاية بقى تلطيش وقلة أدب فينا مش حنفضل على نظام الحسنة تخص والسيئة تعم، إحنا عندنا عيلة وأولاد وأحفاد مش كل شوية يطلع مريض شهرة، يقل أدبه».