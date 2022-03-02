بكلمات مؤثرة.. فنان مصري شهير يعلن وفاة ابنه بعد عملية قلب

المصدر: البيان

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نعى الفنان المصري حازم إيهاب وفاة ابنه يونس عبر صفحته الرسمية في الفيسبوك.

وكتب حازم «إنا لله وإنا إليه راجعون.. يونس ابني في ذمة الله».

وكان الفنان المصري قد أعلن منذ يومين عبر فيسبوك مرض ابنه الرضيع، مطالباً جمهوره الدعاء له، قائلا: «الحمد لله ربنا رزقنا بـ يونس حازم إيهاب، يوم 18/2/2022، يونس اتولد بعيب خلقي في القلب وعمل عملية في قلبه وهو عمره ساعات وهو حالياً في الرعاية المركزة والله أعلم هيقدر يخرج إمتى، أرجوكم ادعوا ليونس ربنا يشفيه ويرجعلنا بالسلامة».

واختتم «متأسف جداً لأي شخص مقدرتش أرد على مكالماته أو رسائله».