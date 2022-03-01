«ليلة استثنائية» تجمع حياة الفهد وسعاد عبد الله

المصدر: دبي – غسان خروب

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«ليلة استثنائية»، هكذا يمكن وصف احتفالات اليوم الوطني الكويتي، التي استضافتها المملكة العربية السعودية، ضمن موسم الرياض، لتحمل تلك الليلة عنوان «ليلة في حب الكويت».

حيث تألق فيها نجوم الكويت الذين اجتمعوا معاً ليبعثوا «سلاماً حاراً للديرة». لم يغب أي من نجوم الكويت عن هذه الليلة، التي تألقت فيها الفنانة حياة الفهد ورفيقة دربها الفنانة سعاد عبد الله ومعهما الفنان سعد الفرج، حيث قدمتا معاً على الخشبة مشهداً مسرحياً عفوياً، يتناول عمق العلاقة بينهما وطولها زمنياً، وترجم ذلك عبر عديد الأعمال الدرامية التي سبق وأن قدمتها حياة الفهد مع سعاد عبد الله.

حيث أصبحتا معاً من أعمدة الدراما الخليجية. المشهد المسرحي القصير كان كفيلاً بأن يدخل الفرحة على قلوب الناس، سواء الذين تابعوه مباشرة، أو أولئك الذين تابعوه عبر حساب الفنانة حياة الفهد على «انستغرام»، حيث كانت «أم سوزان» قد أرفقته بتعليق توجهت فيه بالشكر إلى المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً.

وكتبت: «شكراً للمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، وكل الشكر والتقدير لتركي آل الشيخ على هذه البادرة الطيبة والجميلة في مناسبة العيد الوطني الكويتي»، مضيفة: «لكم مني كل الحب والتقدير وربي يجمعنا دائماً على المحبة».

«سنوات الجريش»في المقابل، تستعد الفنانة حياة الفهد حالياً لدخول الماراثون الدرامي الرمضاني عبر مسلسل «سنوات الجريش»، والذي تسلط فيه الضوء على فترة الحرب العالمية الثانية، وما عاشته منطقة الخليج خلالها من سنوات عجاف، والتي يطلق عليها أهل الخليج باسم «سنوات الجريش» وهو ذات الاسم الذي اختارته الفهد عنواناً لعملها الدرامي الجديد الذي سيعرض على قنوات مؤسسة دبي للإعلام، وكانت حياة الفهد قد وصفت عملها الجديد عبر «انستغرام» بالقول «قصص من الحرب العالمية الثانية».