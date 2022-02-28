ميمي جمال تهاجم طليق ياسمين رئيس

المصدر: البيان

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هاجمت الفنانة المصرية ميمي جمال المخرج هادي الباجوري طليق الفنانة ياسمين رئيس.

وعلَّقت ميمي على أزمة انفصال الثنائي، مؤكدةً أنه أخطأ في نشر تصريحه بالموافقة على مشاهد القبلات لزوجته.

وقالت النجمة الكبيرة، خلال لقائها أمس في برنامج «كلام الناس» على شاشة قناة «إم بي سي مصر»: «لو رجولتك تسمح، يبقى متطلعش على الهواء وتقول كدا».

وأضافت: «عايزة أفهم حاجة واحدة، لو هذا طبعه خلي في حاله، يعني إنت شايف أن رجولتك بتقولك إنت موافق، خلاص متخرجش على الهواء وتقول كدا».

وبرَّرت قرار انفصال ياسمين رئيس عن هادي الباجوري، موضحةً: «هي كمان لما سمعت التصريح ده وكلامه على الهواء، والله أعلم، أعتقد إنها انفصلت».

وتابعت: «شوفت الحلقة وتصريحاته واستغربت جداً جداً من كلامه، إحنا دلوقتي يا ناس ناسيين إننا مصريين شرقيين، الطبع عندنا بيغلب التطبع، وفي أشخاص عايزين يطبعونا بطباع مش بتاعتنا خالص».

كانت ياسمين رئيس أعلنت انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، مشيرة إلى أنه كانت هناك عِشرة طويلة بينهما لكنها لم تدُم.