اتهام للكاتب المصري أحمد مراد بإهانة القراء

المصدر: البيان

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اتهم الإعلامي المصري محمد الباز الكاتب المصري أحمد مراد بإهانة القراء.

وكشف الباز، أمس، خلال برنامجه «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار»، عن تصرُّف مسيء أقدم عليه الكاتب الشاب تجاه قرائه وجماهيره أثناء حفل توقيع كتابه الأخير «القتل للمبتدئين».

وأوضح أن مراد تعمَّد فصل القراء خلال الجلسة بطريقة رأى فيها كثيرون إهانة بالغة، مطالباً إياه بالاعتذار.

واستعرض تعليق أحد الحضور في حفل التوقيع قائلاً: «أحد الحاضرين قال إنه عندما حضر حلقة «أنا أقرأ» فوجئ بطبقتين من البشر: طبقة تجلس حول الكاتب، والمجموعة الثانية يشاهدون الطبقة الظريفة».

وأعرب عن انزعاجه من فكرة الفصل بين طبقة قليلة حتى لا تختلط بالطبقة الأخرى، مضيفاً: «هذا المشهد أزعج كثيراً من الناس، وأحمد مراد مدين باعتذار للقراء الذين أهانهم بهذا الشكل».

وأكد أن الكاتب عندما يعتقد أنه أهم ممن يكتب لهم فهو يكتب شهادة وفاته.