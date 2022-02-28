رامز جلال يكشف عن مفاجأة في برنامجه الرمضاني

المصدر: البيان

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كشف الفنان المصري رامز جلال عن مفاجأة تتعلَّق ببرنامجه الرمضاني هذا العام.

وأوضح جلال، خلال لقائه أمس في برنامج «تريندغ» على شاشة قناة «إم بي سي مصر»، أن فكرة برنامجه هذه المرة من ابتكار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

وقال النجم إنه لم يتوقع أن تكون الفكرة بهذا الجمال والضخامة، معرباً عن شكره لتركي لدعمه ومساندته.

وأضاف أن الموسم المقبل من برنامجه المعتاد في رمضان سيكون تحت إشراف تركي آل الشيخ أيضاً، متمنياً أن ينال إعجاب الجمهور.

وكشف عن رغبته الشديدة في أن يكون المطرب السعودي محمد عبده أحد ضيوف البرنامج، متابعاً: «يا فنان العرب، أعمل إيه؟! مش عارف، أنا بلعب على أرضك، يعني مش هعرف أضحك عليك».