بعد انتظار 12 عاماً .. عادل إمام يفاجئ جمهوره بخبر سار

المصدر: البيان

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أكد المنتج عصام الإمام شقيق الفنان المصري عادل إمام، أنه يحضر حاليا لفيلم جديد من إنتاجه بعنوان "الواد وأبوه"، يجمع "الزعيم" بابنه الأصغر الفنان محمد إمام، ومن إخراج ابنه رامي إمام.

وأوضح عصام إمام، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "MBC"، أنهم "ليسوا في عجلة من أمرهم لتقديم الفيلم في وقت محدد كموسم عيد الفطر المقبل مثلا، خاصة أن حكايته وفكرته لا تزال قيد التطوير، من خلال جلسات يومية مع الفنان عادل إمام".

كان المنتج عصام إمام، قال، في تصريحات مع موقع صدى البلد الإخباري المصري، إن "الزعيم بخير وصحته على ما يرام، ولم يغادر منزله، ويقضي أوقاته باللعب مع أحفاده ويستمتع معهم بهذه الأوقات، ويقرأ ما هو جديد".

وعبر عن انزعاجه الشديد من الشائعات التي تتردد بشكل دوري عن الزعيم رغم نفيه المتكرر له في عدة وسائل إعلامية وصحفية، معلقًا: "أنا بطمن الناس وبكررها للمرة الألف الزعيم بصحة جيدة، وكفاية ترويج للشائعات بدون تحري الدقة، أنا فعلًا مش عارف أعمل ايه تاني".

جاء ذلك بعد انتشار أنباء، خلال الساعات الماضية، تفيد بنقل الفنان عادل إمام إلى المستشفى، بعد تدهور حالته الصحية، الأمر الذي جعل اسم الفنان الكبير يتصدر محركات البحث.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الفنان عادل إمام لشائعات من نفس النوع، إذ انتشرت شائعات خلال الفترة الماضية بشأن وفاته، وأخرى بشأن إصابته بفيروس كورونا.

ودائما ما طاردت عادل إمام شائعات مرض ووفاة خلال السنوات القليلة الماضية، ومنها في مارس 2020، عندما خرج بنفسه لينفي هذه الأقاويل، وقال في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" إنه أصيب بنزلة برد عادية، وتساءل: "لماذا ترغبون موتي".