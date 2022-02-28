الكشف عن الوصية الأخيرة للفنانة الراحلة جالا فهمي

المصدر: البيان

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كشف مصطفي أشرف فهمي شقيق الفنانة الراحلة جالا فهمي وصيتها قبل وفاتها المنية، أول أمس السبت، مشيرا إلى أنها لم تعان من أي أمراض نفسية قبل وفاتها، موضحا انها لم تعتزل الفن، حيث انها كانت ترفض العديد من الأفلام التي تعرض عليها.

وقال «مصطفى» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام الناس» والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة «MBC«، الأحد، قائلا: «جالا شقيقتي لم تعان من أي أمراض نفسية، ووفاتها كانت قضاء الله وقدره، وربنا يرحمه والناس تدعيلها»، وفقا للمصري اليوم.

وعن سبب عدم ظهورها خلال السنوات الماضية رد قائلا: «جالا لم تعش في عزله، ولكنها كانت ترفض التمثيل، وكان بيجيلها عروض اخرهم، العام الماضي، وهي كانت مش عايزة تمثل، وكانت مبسوطه كدا، وده كان اختيارها».

وعن وصيتها رد شقيقها «مصطفى»، قائلا: «جالا شقيقتي كانت بتحب الناس جدا وكانت عايزة الناس تدعيلها وتفتكرها، ووصتنا على بعض واننا نفتكرها بالخير وجمهورها يفضل فاكرها».

واختتم: «جالا توفيت مثل والدي ينفس الطريقة بسكته قلبيه، تعبوا فترة قصيرة جدا، وهذه رحمة من ربنا، أنهم لم يستمروا في المرض لفترة طويلة، والموضوع خلص بسرعة جدا، والله يرحمها».