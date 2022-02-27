القضاء المصري يصدر قراراً بشأن طبيب وائل الإبراشي

المصدر: البيان

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أحال القضاء المصري الدعوى المقامة من أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي ضد طبيبه إلى هيئة مفوضي الدولة.

وذكر موقع «مصراوي» الإخباري أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أحالت الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، بصفته وكيلاً عن سحر أحمد محمود عبده شراقي، أرملة الإبراشي، ضد الطبيب شريف عباس، للمطالبة بشطب عضويته بنقابة الأطباء، وغلق جميع المراكز الطبية الخاصة به، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

كان المحامي ذكر أن الإعلامي الراحل وقع ضحية جريمة بشعة اقترفها هذا الطبيب، مؤكداً أنه كان ملازماً له في غرفة نومه في منزله ليل نهار، وكان يدخن بشراهة في ذات الحجرة بصورة لم يسبق لها مثيل، ولم يمتنع عن التدخين.

وكشف أن الطبيب أعطى الإبراشي عقار «سوفالدي» الذي يعالج مرضى فيروس «سي»، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، الأمر الذي أودى بحياته.