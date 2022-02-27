رشوان توفيق يكشف عن تفاصيل صادمة جديدة حول ابنته

المصدر: البيان

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كشف الفنان المصري رشوان توفيق عن تفاصيل جديدة صادمة حول ابنته .

وقال توفيق إنه حريص على الصلح مع ابنته آية حتى بعد أن ربح القضية ضدها وتم رفض الدعوى المقامة منها ضده.

وأضاف : "أنا طول الوقت متسامح وبمد إيدي للصلح لها ولكن تفاجأت أنها رفعت علي ثلاث قضايا جديدة".

وأوضح : "أنا تركت موضوع القضايا مع المحامي الخاص بي وحاولت الاتصال بابنتي وهي مش بترد علينا".

وقضت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم يوم السبت برفض الدعوى المقامة من قبل آية الابنة الصغرى للفنان رشوان توفيق ضد والدها، للمطالبة بإلغاء توكيلين حررتهما له، وإلزامها بمصاريف المحامية وقبولها شكلا ورد 899 ألف جنيه للمدعى عليه، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وكانت الدائرة 3 مدني بمحكمة جنوب القاهرة، قد حجزت في 14 فبراير الماضي دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها رشوان توفيق وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان، بشأن شاليه رأس سدر للحكم بجلسة 28 فبراير.