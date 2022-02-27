نقابة الممثلين المصرية تكشف سبب وفاة جالا فهمي

المصدر: البيان

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كشفت نقابة المهن التمثيلية في مصر عن السبب الذي أدى إلى وفاة الفنانة جالا فهمي التي وافتها المنية أمس عن عمر يناهز 59 عاماً.

وأوضح النقيب الفنان أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية اليوم مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» الذي تبثه قناة «الحياة» المصرية، أن جالا تعرَّضت لأزمة قلبية مفاجئة.

وأضاف زكي أن مدير التصوير مصطفى فهمي، شقيق الفنانة الراحلة، هو الذي أدلى بتلك المعلومة.

وأعرب نقيب المهن التمثيلية عن حزنه على وفاة النجمة الشهيرة، متقدماً بأحر التعازي لأهلها.

وذكر أن موعد الجنازة والعزاء لم يتم تحديده حتى الآن.