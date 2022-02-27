أصالة على أصالة

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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تألقت النجمة السورية أصالة نصري، أول من أمس، بأدائها الاستثنائي على المسرح الرئيس للقرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، في حفل تميز بالغناء والطرب الأصيل، وذلك ضمن التجارب الحية التي تقدمها القرية العالمية، عبر استضافة أهم النجوم العالميين.

وأطربت أصالة نصري الحاضرين، مع باقة من أجمل أغانيها التي أطربت مسامع الملايين في الوطن العربي، مثل «بنت أكابر» و«شامخ» و«أكتر»، وبدأت الفنانة أصالة حفلها بعد إطلاق الألعاب النارية مباشرة، حيث قدمت الشكر لدولة الإمارات ولدبي، لاستضافتها في الحفل الغنائي المميز على مسرح القرية العالمية العالمية، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي تلتقي بجمهور القرية العالمية، وأنها في غاية السعادة بسبب الحماس الكبير الذي شهده في الحفل، من حضور غفير في انتظارها، حيث حضر الحفل الآلاف من ضيوف القرية العالمية، من مختلف الجنسيات والأعمار، حيث حضر بعضهم من دول خليجية مجاورة للاستمتاع بجو القرية العالمية، وبالحفل الرائع، واختارت الفنانة أصالة، الطفل حمد ناصر الشامسي، من بين الجمهور لمشاركتها الغناء، بعدما لاحظت حماسه الكبير خلال الحفل.

أغانٍ شعبية

وأظهر الجمهور حماساً استثنائياً خلال الأمسية الغنائية، التي أحيتها ألمع وأشهر نجمة في العالم العربي على الإطلاق، حيث غنّت أصالة نصري مع المعجبين، مجموعة من أغانيها الأكثر شعبية من ألبومها الأول «لو تعرفوه»، بالإضافة إلى الأغنيات الأشهر من ألبومها الأخير «مهتمة بالتفاصيل»، الذي نالت عند إطلاقه جائزة أفضل مغنية عربية.

ويعتبر هذا الحفل الموسيقي الأحدث، ضمن مجموعة رائعة من تجارب الترفيه الحية، التي تقدمها القرية العالمية، عبر استضافة أهم النجوم العالميين، للاحتفال بالدول والثقافات العالمية على مسرحها الرئيس، ومن المتوقع أن تعلن القرية العالمية قريباً، عن حفلات قادمة لأبرز نجوم الغناء في العالم، ليكونوا ضمن موسمها الحالي المتميز بالفعاليات والأنشطة المختلفة.