أول ظهور للفنان رابح صقر بعد عودته من رحلة علاج (فيديو)

المصدر: البيان

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عاد المطرب السعودي رابح صقر إلى موطنه في السعودية عقب انتهاء رحلة علاجه في الخارج.

ونشر النجم السعودي، اليوم، عبر حسابه الشخصي في «تويتر»، مقطعاً مصوَّراً يظهر فيه لحظة وصوله إلى المطار في السعودية.

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع الحدث السعيد، مرحبين بعودة الفنان من جديد.

وكان أحد مقربي رابح صقر في انتظاره فور وصوله، مصافحاً إياه ومقبلاً رأسه، ليسجد بعدها النجم شكراً لله على عودته إلى أرض وطنه.

يُذكر أن رابح صقر طرح أخيراً أغنيته «نوع من البشر»، ثاني أغاني ألبومه الجديد «رابح 2022».