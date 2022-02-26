وفاة الفنانة جالا فهمي عن عمر يناهز 59 عاماً

المصدر: البيان

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أعلن مصطفي فهمي وفاة شقيقته الفنانة المصرية جالا فهمي، عن عمر 59 عاما، حيث كتب عبر فيسبوك: «انتقلت إلى الله شقيقتي جالا فهمي».

وأكد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وفاتها خلال الدقائق الماضية، وفقا للمصري اليوم.

الفنانة جالا فهمي هي ابنة المخرج أشرف فهمي وحصلت على «ليسانس الآداب» من قسم اللغة الإنجليزية عام 1986، وعملت في الإذاعة والتلفزيون بالإضافة إلى ممارستها للتمثيل بدأت حياتها الفنية في سن مبكرة، حيث كانت لا تزال في الثانية عشر من عمرها، ثم عادت كمذيعة لبرنامج إذاعي بعنوان «حكايات راوية وفكري»، ومنه إلى التلفزيون ثم تفرغت للسينما وحققت النجاح في مجموعة الأفلام التي قدمتها مع المخرج شريف شعبان.

خلال النصف الأول من حياتها عاشت في مدينة «سانتياجو» بدولة تشيلي، وبعدها عاشت مع الأسرة في مدريد (إسبانيا) حتى صارت تتحدث الإسبانية كأولاد بلدها ولأن والدتها خريجة آداب قسم فرنسي فكان من الطبيعي أن تحتل فرنسا جزءا كبيرا من حياتها، لذا فهي تتحدث الفرنسية أيضا بطلاقة إذ إن جدتها خريجة مدارس فرنسية وكانت لا تتحدث في البيت إلا بالفرنسية.