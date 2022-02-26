إلهام شاهين تهاجم آثار الحكيم بعد اعتزالها الفن والتفرغ للعبادة

المصدر: البيان

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هاجمت الفنانة المصرية إلهام شاهين زميلتها آثار الحكيم بعد تداول أخبار عن اعتزالها الفن والتفرغ للعبادة.

وأكدت شاهين خلال الجزء الثاني من حلقتها في برنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة «القاهرة والناس»: «إذا اعتزلت سأختفي، ولن أحضر المهرجانات أو الأحداث الفنية، وأنا لم أفكر في الاعتزال لأنني أحب الفن بجنون، وهو متعتي في الحياة، وأتمنى ألا أضطر للاعتزال».

وحول رأيها في قرار الفنانة آثار الحكيم بالاعتزال والتفرغ للعبادة، قالت «إلهام»: «من يريد الانسحاب ينسحب في هدوء وبدون إعلان، هناك فنانون كثيرون قاموا بذلك، لم يعلنوا الاعتزال ولكن اختفوا في هدوء وفي احترام للفن، ومن دون الحديث إن كان الفن حلالا أم حراما».

واستشهدت إلهام شاهين بالفنانة الراحلة شادية حين اعتزلت وأوضحت: «شادية عندما اعتزلت لم تظهر في برامج أو لقاءات صحفية، اختفت ولم ترد على الهاتف وابتعدت».

وتابعت إلهام شاهين مُهاجمة آثار الحكيم: «إذا كان الفن كده.. لماذا دخلت هذه المهنة إن كانت لا تحترمها؟».

وأضافت: «آثار متفرغة من فترة طويلة، هي لا تعمل منذ حوالي 20 عاما هل كانت لا تتعبد خلال هذه الفترة، مفهمتهاش بصراحة، عندما قرأت هذه التصريحات، وقد تكون شائعات أو أخبارا كتبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي لم تقلها».