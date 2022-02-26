قرار جديد من القضاء المصري حول دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها

المصدر: البيان

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قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة من ابنة الفنان رشوان توفيق، التي تطالب فيها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها.

كما قضت المحكمة بإلزام ابنه الفنان بدفع 894 ألف جنيه قيمة 3 شهادات استثمارية كانت قد تحصلت من والدها.

وقال محامي الفنان رشوان توفيق إن "آية رشوان توفيق رفعت عددا من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه" وتابع: "الفنان رشوان توفيق قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة وعندما عدل فيها لم ترتض ابنته آية ولذلك رفعت دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".

وأضاف أن سبب إعادة قسمة الميراث هو "خوفه من الله واستشهد في حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، "تلك حدود الله فلا تقربوها".

وكان محامي الفنان القدير رشوان توفيق وجه مبادرة صلح إلى ابنته آية، وطالبها بالرجوع إلى حضن أبيها وإنهاء تلك الدعاوى قائلا: "أبوكي مستنيكي".