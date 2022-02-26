أصالة تعلن موعد زفاف ابنتها

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري، عن موعد زفاف ابنتها شام الذهبي، خلال حفلها أمس، الذي أقيم في القرية العالمية في دبي.

قالت نصري خلال الحفل إن شام ستحتفل بزفافها بداية الشهر المقبل، وطلبت من الجمهور أن يحتفلوا بها، وفق مجلة الجري.

وكانت شام أعلنت خطبتها من أحمد هلال في أكتوبر 2021.

شام ستتزوج من المصري أحمد هلال، الذي يعمل في مجال المقاولات وهو ابن واحد من أكبر رجال الأعمال في مصر، وصديق لهاني سعد زوج النجمة درة.

وشارك هلال مؤخرا بعدة اجتماعات ومناسبات عائلية في منزل أصالة، وتتابعه الفنانة السورية على حسابه الخاص، ونشرت شام الذهبي صورة عبر حسابها، وتواجد أحمد هلال في عيد ميلاد جدتها والدة الفنانة أصالة

كانت أول صورة جمعت شام الذهبي بخطيبها، بتاريخ الـ 25 من ديسمبر 2020، وظهرت معه بين أصدقائها وزملائها.

يأتي هذا بعدما أعلنت شام الذهبي خطوبتها العام الماضي، من الطبيب معتز نصير في حفل عائلي أقيم داخل منزل أسرتها، ولكن بعد قليل اختفت صور العريس وحذفتها من حسابها وانفصلت عن معتز في هدوء لتتعرف على أحمد وتحبه.

بدورها أعلنت أصالة للمرة الأولى عن قرب ارتباط ابنتها شام أثناء مشاركتها في برنامج “سهرانين” مع النجم أمير كرارة، ولفتت إلى أنها ستتزوج قريبا من شخص يحظى بعاطفتها هي أيضاً.

يعد هذا الرجل الثالث في حياة شام، بعدما انفصلت عن زوجها الأول أحمد جوهر، ثم انفصلت عن خطيبها السابق معتز نصير.