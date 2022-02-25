إلهام شاهين تهاجم منة عرفة والسبب «المشاهد الساخنة»

المصدر: البيان

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شنت الفنانة المصرية إلهام شاهين هجوماً على الممثلين المصريين الرافضين أداء المشاهد الساخنة والحميمة في الأفلام، مشيرة خلال لقاء تلفزيوني إلى أن تلك المشاهد لم تعد مثل الأول.

وقالت شاهين خلال لقائها ببرنامج «حبر سري» الذي يذاع على شاشة "القاهرة والناس": «مبقاش في مشاهد ساخنة في السينما، أي بقا اللي موجود دلوقتي اللي هما بيرفضوا اللي أنا سمعتوا وقريتوا، أن واحدة واقعة على الأرض ومغما عليها، أو دكتور يمسك إيدها يقسلها النبض، لو قالت محدش يمسك إيدي يقسلي النبض، طيب المخرج يعمل إيه، متشتغليش». وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وأضافت قائلة: «مثلا منة عرفة ومحمد نجاتي، يعني أيه وقعت على الأرض فالمفروض يشيلها، فا لامحدش يلمسني، دا دكتور بيقيس النبض بيشوفك عايشة ولا ميتة، دا مينفعش».