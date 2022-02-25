متحف تفاعلي في السويد تخليداً لاسم الموسيقار أفيتشي

المصدر: كوبنهاجن ـ د ب أ

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تم افتتاح متحف تفاعلي تكريماً لفنان الدي جيه السويدي الراحل، أفيتشي، في استوكهولم، أمس.

وافتتح المتحف كارل بيرجلينج، والد الموسيقار الراحل، والأمير السويدي كارل فيليب وقرينته الأميرة صوفيا.

ومن المقرر أن يفتح متحف «أفيتشي إكسبيرينس»، المخصص للموسيقي الشاب الراحل الذي اشتهر بأعمال من بينها «ليفلز» و«ويك مي أب»، أبوابه للجمهور اعتباراً من غد.

يشار إلى أن استوكهولم هي مسقط رأس تيم بيرجلينج الذي اشتهر باسم أفيتشي.

وكان أفيتشي يعاني من مشكلات نفسية عندما توفي عن 28 عاماً.

ويهدف المتحف إلى تكريم أفيتشي من خلال التركيز عليه كفنان، وكإنسان. وسيتم تخصيص جزء من الدخل لمؤسسة «تيم بيرجلينج» المعنية بتعزيز تدابير الوقاية من الأمراض النفسية والانتحار، لاسيما بين الشباب.