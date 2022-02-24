بعد التحقيق معه.. منع ظهور حسام حداد في الإعلام المصري

المصدر: البيان

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قرر نقيب الإعلاميين المصري طارق سعدة باستمرار منع ظهور الإعلامي حسام حداد، مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، في الإعلام المصري.

وذكر موقع «مصراوي» الإخباري أن حداد خضع للتحقيق في مقر النقابة، وأقر بما هو منسوب إليه من مخالفات.

ونص القرار أن حداد خالف ميثاق الشرف الإعلامي الذي يدعو إلى تأكيد دور الإعلامي في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي، والامتناع عن بث ما يغذي ثقافة العنف والكراهية، والامتناع عن إثارة الكراهية والتمييز والتحريض بكل أنواعه بين أطياف الشعب وفئاته.

كانت نقابة الإعلاميين قررت، منذ أيام، وقف حسام حداد عن العمل وإحالته إلى التحقيق، مع منعه من الظهور على أي وسيلة إعلامية.

وأثار الإعلامي الممنوع من الظهور الجدل بحديثه عن مباراة الأهلي وفريق بالميراس البرازيلي ضمن بطولة مونديال الأندية التي أقيمت في الإمارات، حين قال إن «النادي الأهلي لا يلعب باسم مصر، فهو يلعب باسمه كنادٍ مصري، وليس من الضروري أن يشجعه الجميع اليوم، ولكن علينا أن نلتف خلف المنتخب المصري الذي سيلعب خلال شهر من الآن مباراتين للتأهل لكأس العالم 2022».