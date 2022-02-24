عمرو دياب وكاظم الساهر يحييان أولى فعاليات «ليالي ياس»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت جزيرة ياس، أبرز وجهات التسلية والترفيه الرائدة في العالم، عن إحياء الفنانين العالميين عمرو دياب وكاظم الساهر أولى فعاليات سلسلة حفلات «ليالي ياس» القادمة التي تُقام في صالة الاتحاد أرينا على مدى يومين في شهر مايو، وذلك بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وإم بي سي غروب وسيابرو.

«نور العين»

ويقدّم الفنان المصري الأكثر مبيعاً في الشرق الأوسط عمرو دياب لجمهوره مجموعةً من أشهر أغانيه الكلاسيكية مثل «نور العين»، «تملي معاك» و«ليلي نهاري» 3 مايو. ويحظى عمرو دياب بشعبية كبيرة لدى جمهور الموسيقى العربية من جميع الأجيال إذ يتميز بابتكاره لأسلوبه الموسيقي الخاص الذي يجمع بين الإيقاعات الغربية والمصرية؛ وتمتد مسيرته الفنية على مدى عدّة عقود قدّم فيها أجمل الأغاني، والتي تُرجمت إلى 7 لغات مختلفة وأعاد غناؤها العديد من الفنانين حول العالم.

عرض مميز

ويقدم الفنان العراقي كاظم الساهر عرضاً مميزاً لجمهوره في الليلة الثانية 4 مايو. ويُعد كاظم الساهر أحد أنجح المغنين في العالم العربي، حيث باع أكثر من 100 مليون ألبوم وحققت حفلاته أعلى نسبة حضور على الإطلاق. ويؤدي الفنان الشهير الملقب بقيصر الأغنية العربية مجموعةً من أغانيه المميزة مثل «عبرت الشط»، «ها حبيبي»، «زيديني عشقاً» و«عيد العشاق».