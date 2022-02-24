لماذا ألغيت عملية القلب للفنان سمير صبري؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت شقيقة الفنان سمير صبري أنه لن يضطر إلى إجراء عملية القسطرة في القلب اليوم، ولكن سيظل داخل المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وقالت، حسبما أفاد موقع «الدستور»: «الحمد لله يا رب، بقى بخير، سمير حالته في تحسن مستمر، وواعٍ ومركز لكل شيء حوله».

وأوضحت أن الأطباء أوضحوا عدم الحاجة إلى التدخل الجراحي بسبب تحسن الحالة الصحية، مطالبةً جمهوره ومحبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل.

يُذكر ان سمير صبري تعرض لوعكة صحية، الأمر الذي اضطره إلى دخول المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.