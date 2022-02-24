أول تعليق من الفنانة ياسمين رئيس على طلاقها .. بسبب القبلات

المصدر: البيان

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علقت الفنانة المصرية ياسمين رئيس لأول مرة عقب انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، خلال الأيام القليلة الماضية عقب تصريحاته المثيرة للجدل حول تقبيلها في الأفلام.

وكتبت رئيس على حسابها بموقع إنستغرام: "الذين يتباهون بطول ألسنتهم، وقدرتهم على انتقاد الناس وتجريحهم، يقول الحبيب إن أشر الناس منزلة يوم القيامة يتقيه الناس مخافة لسانه".

وكانت ياسمين في كتبت في حسابها على تويتر آية من المصحف الشريف: "وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"، متابعة: "الحمد لله على كل شيء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

وكان المخرج المصري هادي الباجوري زوج الفنانة ياسمين رئيس قد أثار الجدل بسبب تصريحاته عن علاقته بزوجته وموقفه من المشاهد الجريئة والسينما النظيفة.

وقال الباجوري: "معنديش مشكلة مراتي تتباس وتقدم مشاهد رومانسية لأني مش منافق ومعنديش عقد نفسية، البوس عادي في السينما والناس كانت بتتفرج والعيب في الجمهور، بفرح لما الناس تقولي جوز الممثلة، وفخور بنجاح زوجتي ياسمين رئيس، الممثلة اللي مش مستعدة للهجوم عليها متشتغلش، كلام الناس لا يشغلني في شغلي ولا حياتي".

وبعد أزمة تصريحات المخرج نشرت الفنانة ياسمين رئيس، تغريدة غامضة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر في أول تعليق لها بعد أزمة تصريحات زوجها هادي الباجوري.

وكتبت ياسمين رئيس قائلة: "تتغير المرأة كثيرا حين يظلمها أحد، أو يقلل من قدرها، أو يجرحها متعمدا، ومهما كان مقدار معزتها لهذا الشخص ستختصر حديثها وعلاقتها معه".

وتزوجت ياسمين رئيس من المخرج هادي الباجوري بعد أن جمعتهما قصة حب عاصفة بدأت بالإعجاب المتبادل عندما شاركت ياسمين رئيس في مسلسل "عرض خاص".

وخلال مقابلة تليفزيونية مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم"، كشفت "ياسمين" عن قصة حبها وزواجها، وقالت إنها مرت بمراحل الحب السبع، التي ذكرها فيلم "هيبتا"، وهي البداية واللقاء الأول، والعلاقة وإدراك الحب وحقيقة الأكاذيب المتعلقة بالحب، ثم قرار الارتباط، وأخيرا الـ"هيبتا" أو الحب الدائم، وأسفر الزواج عن طفل اسمه سليم.

وعلقت الفنانة ياسمين رئيس على تصريحات زوجها المخرج هادى الباجوري المثيرة للجدل، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ونشرت ياسمين رئيس مقطع فيديو من أحد أفلامها، وعلقت عليه كاتبة: "بلاش تبوسني".