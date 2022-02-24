رواية «النقشبندي» تثير غضب ابنه

المصدر: البيان

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أثارت رواية أدبية تحمل اسم القارئ والمنشد الراحل سيد النقشبندي حفيظة نجله.

وهاجم إبراهيم سيد النقشبندي الكاتبة رحمة ضياء صاحبة الرواية، خلال مداخلة هاتفية، مساء أمس، مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، عبر شاشة القناة «الأولى» المصرية.

وقال إبراهيم إن الرواية التي انتشرت في السوق باسم والده تحتوي على معلومات خاطئة عن مسيرة حياته، مشيراً إلى أن من أهم هذه المعلومات أنه كان يأكل كيلو حلاوة طحينية قبل البدء في الابتهال أو قراءة القرآن.

وكشف أن الكاتبة تواصلت معه منذ أكثر من 8 أشهر، وطلبت منه كتابة سيرة والده، إلا أنه رفض، وبعدها فوجئ بوجود رواية تحمل اسمه، مؤكداً أن أسرة النقشبندي هي الوحيدة التي تملك قصة حياته.

وذكر أنه تواصل مع الكاتبة وسألها عن مصدر الحصول على القصص عن حياة الشيخ، لافتاً إلى أنها أوضحت أن ما كتبته من وحي الخيال.

وأعرب عن استيائه من هذا التصرف الذي أقدمت عليه الكاتبة، واصفاً إياه بأنه أمر لا يجوز ولا يصح، وأن هذه الكاتبة لم تستأذن كي تقوم بكتابة الرواية.