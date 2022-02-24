فنان مصري يسخر من معجون محمد رمضان الذهبي

المصدر: البيان

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سخر الفنان المصري تامر فرج من استخدام محمد رمضان لمعجون أسنان من الذهب عيار 24 الذي أثار جدلا واسعا أمس، فور نشر رمضان لفيديو أثناء استخدامه.

ونشر تامر فرج صورة من أحد الأعمال الفنية التي شارك بها وكتب عليها: «أنا بقى ما بغسلش أسناني أصلا».

وعاد الفنان محمد رمضان لإثارة الجدل بمقتنياته والأشياء التي يستخدمها في حياته اليومية، وهذه المرة كان مبتكرا بعدما شارك متابعيه على تطبيق إنستغرام، فيديو له أثناء غسل أسنانه بمعجون من الذهب.

وشارك محمد رمضان مع متابعيه لحظات غسل أسنانه بمعجون قال إنه مصنوع من الذهب عيار 24، وبفرشاة يبدو أنها مصنوعة من الذهب أيضا.

وتبين أن معجون الأسنان خاص بشركة "swiss-smile" السويسرية والمتخصصة في منتجات التجميل.

ووفقا للشركة السويسرية، فإن المعجون يبلغ سعره 99 فرنكا سويسريا أي ما يعادل نحو 1700 جنيه مصري، ويحتوي على غبار الذهب عيار 23.75 قيراط أي "24 قيراطا"، ويوفر حماية مثالية للتسوس، بينما فرشاة الأسنان مطلية بالذهب ما يعطيها ملمسا ناعما.

وشرحت الشركة، أن معجون الأسنان يتميز بخصائص مضادة للالتهابات ويعمل على تجديد الخلايا، والذهب فعال للغاية في العناية بالأسنان ومنع الإصابة بالتسوس والتهاب اللثة: "تحتوي تركيبة الأنبوب الفريدة، على بروتين فسيولوجي يتواجد بشكل طبيعي في اللعاب ويحمي الأسنان".