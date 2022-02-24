الممثل الأمريكي بن ستيلر يعود لزوجته بعد انفصال دام 5 أعوام

المصدر: د ب ا

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كشف الممثل الأمريكي بن ستيلر / 56 عاما/ أنه عاد لزوجته كريستين تايلور، بعد انفصال لنحو خمسة أعوام.

وقال ستيلر في حوار مع مجلة إسكواير الأمريكية إنه قرر وكريستين /50 عاما/ أن يعيشا سويا خلال جائحة كورونا، لكي يمكنه رؤية أبنائه خلال فترة الاغلاق.

وأضاف أن الوضع تحسن بينهما خلال هذه الفترة، وقررا العودة لبعضهما البعض.

وقال " لقد انفصلنا وعدنا لبعضنا البعض ونحن سعداء".

وكان بن وكريستين قد أعلنا عام 2017 انفصالهما بعد زواج دام 17 عاما.

ولدى الزوجان ابنة إيلا / 19 عاما/ و ابنا كوينلين / 16 عاما/.