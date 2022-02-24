إبراهيم عيسى يتراجع: لم أنكر واقعة المعراج وحدث سوء فهم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

علق الإعلامي المصري إبراهيم عيسى على إثارة الجدل خلال الأيام الماضية، بعد تصريحات واقعة «المعراج» ، مشيراً إلى أنه لم ينكر واقعة المعراج وحدث سوء فهم.

وقال عيسى : «عاهدت في نفسي ألا أرد على أي مهاجم أو ساب أو شاتم، لكن يبدو أن هذه المرة ليست كأي مرة ولا كل مرة، وتعرضت لأكبر محاكمة تفتيش في التاريخ وفى ملايين من البشر تدخلوا في أفكاري وتحكموا في».

وأكد الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج «حديث القاهرة»، على قناة القاهرة والناس، الأربعاء، أن الكثيرين تدخلوا في حياته الخاصة وسبوا وهاجموا وزوروا تصريحاته، مضيفا: «ما تعرضت له محكمة تفتيش بملايين البشر مما يحتاج إلى نقاش أتمنى يكون هادئا، وأنا من الذين يدعون إلى حرية الرأي والتعبير والاختلاف والتنوع والإيمان بحرية العقيدة».

وأوضح عيسى أنه «لم ينكر واقعة المعراج وحدث سوء فهم»، قائلا: «حدث سوء فهم عندما تحدثت عن المعراج بسبب تربص البعض بي، ولم أتبنَ الروايات الواردة، ولم أنكر المعراج، وقلت إن في روايات مختلفة في الكتب عن الواقعة، وإن بعض اللي بيتكلم عن واقعة المعراج يقول إنها لم تحدث، وكنت بقول للشيوخ قولوا للناس على الروايات المختلفة فقط»، مؤكدًا أنه «بعد هذا التصريح انهالت عليه التهم بأنه يطعن في المعراج ويطعن في الدين».