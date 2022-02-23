سبب سخرية خالد سرحان من محمد رمضان

المصدر: وكالات

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سخر الفنان خالد سرحان من الفنان محمد رمضان بنشر صورة عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" وهو يحمل معجون أسنان، معلقاً على الصورة، "المعجون بتاعي بـ24 جنيها ولسا فاضل فيه عضة"، وتعتبر هذه الصورة هي الرد بالسخرية على محمد رمضان.

وكان قد ظهر محمد رمضان صباح اليوم "الأربعاء"، في فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وهو يقوم بغسل أسنانه.

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا: "بحب أشارك جمهوري لحظاتي الغريبة.. دي هدية وصلتني معجون أسنان ذهب 24 قيراطا".

وما لا يعرفه الكثير أن سعر معجون الأسنان والفرشاة يبلغ 99 فرانك سويسري، أي ما يعادل 1700 جنيه مصري، والمعجون يحتوي على جل الأسنان ذهب قيراط 24، بينما الفرشاة مطلية هى الآخرى بالذهب.

يذكر أن محمد رمصان يواصل، تصوير أحداث مسلسله الجديد "المشوار"، الذي من المقرر أن ينافس به في رمضان المقبل.

وكان محمد رمضان طرح مؤخرًا أغنية باي باي ثانوية، على طريقة الفيديو كليب.