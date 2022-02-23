الفنان سعيد سالم يطمئن جمهوره على صحة خاله الشاعر جمعة حسن جمعة

المصدر: دبي - خلود حوكل

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طمأن الفنان الإماراتي سعيد سالم جمهوره وأحبته والمتابعين على صحة خاله الشاعر جمعة حسن جمعة الذي يتلقى العلاج في مستشفى كليفلاند في إمارة أبوظبي، في مقطع فيديو مسجل نشره الفنان على حسابه عبر تطبيق «إنستغرام». وتفاعل متابعوه مع الفيديو وانهالت دعواتهم بأن يمن الله على خاله بالشفاء العاجل ويمده بالصحة والعافية، ومنهم زميله الفنان الكويتي طارق العلي الذي علق على منشور سابق يدعو المتابعين للدعاء لخاله بالشفاء والسلامة: «الله يشفيه ويعافيه ويا رب تطول بعمر عمي وهو ينعم بثوب الصحة والعافية»، وتمنى الفنان أحمد الجسمي والدكتور حبيب غلوم أن يشفي الله العم جمعة ويلبسه الله ثوب الصحة والعافية، بدوره، أثنى الباحث الإماراتي عبدالعزيز المسلم على شخصية العم جمعة المحبوبة والمتميزة متمنياً له دوام الصحة والعافية.

حبك القصيد

والشاعر جمعة حسن جمعة أحد أبرز شعراء إمارة أم القيوين، كتب الشعر كما كتبه أبوه وجده، وعاصر كبار شعراء الجيلين الماضي والحاضر، وله قصائد وثقها أقاربه في تسجيلات مصورة على تطبيقات متنوعة كاليوتيوب والانستغرام، عكست تمكنه وقدرته على حبك القصيدة الشعبية ونظمها، والحفاظ على المفردة المحلية التي تشبعت بها قصائده، حرصاً منه على الشعر الإماراتي الأصيل والحفاظ عليه نظماً ووزناً ولغة، فجاءت قصائده قريبة من المستمع. وكتب في الوجدان والعاطفة قصائد اجتماعية، ويتداول محبوه هذه القصائد ويحفظونها عن ظهر قلب، ويرددونها في مجالسهم وتجمعاتهم، كما عرف الشاعر جمعة حسن بشخصيته الاجتماعية والمحبوبة والقريبة من الآخرين. وتتمنى «البيان»، الشفاء العاجل للشاعر جمعة حسن جمعة ودوام الصحة والعافية.