شقيق علاء ولي الدين يكشف سبب عزوفه عن الزواج

المصدر: البيان

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كشف معتز ولي الدين، شقيق علاء ولي الدين، عن سبب عزوف الفنان الراحل عن الزواج.

وأوضح معتز، خلال حواره أمس مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة «أون»، إن علاء هو من كان يعزف عن الزواج بسبب شعوره بأنه سيموت وهو صغير في السن، وبالفعل مات في شبابه.

وقال إن علاء أفصح للفنان محمد هنيدي قائلاً: «أنا هموت بدري»، مشيراً إلى أن شقيقه توفي عن عمر ناهز 39 عاماً.

وأضاف أن شقيقه عاش قصص حب متعددة، سواء كانت من الطرفين أو من طرف واحد، وبعضها من داخل الوسط الفني والبعض الآخر من خارجه.

وذكر أنه في إحدى المرات أخذ الخطوة بالفعل، وذهب مع والدته لزيارة منزل العروس، وكانت من خارج الوسط، ولكنه تراجع أيضاً بعدها ولم يكمل الأمر.

كان معتز قد حكى تفاصيل نقل جثمان أخيه لدفنه مع بقية عائلته، موضحاً أنهم وجدوا جثمانه كما هو بحالته.

وقال إن سبب نقل جثمان شقيقه هو دفنه في مقبرة بعيدة عن المقبرة التي دفنت فيها عائلته التي تضم والده الراحل الفنان سمير ولي الدين وكذلك والدة شقيقه.

وأردف معتز ولي الدين أنهم استخرجوا جثمان علاء قبل عامين ليجدوه كما هو، لافتاً إلى أن السبب العلمي لبقاء الجثمان على حالته كما أوضحه الطب الشرعي هو نوع التربة التي كان قد دفن بها.

ونفى معتز ولي الدين ما تردد من أخبار وقتها عن بيعهم للمقبرة، نافياً أن يكون هذا هو سبب نقل جثمان شقيقه، ومعبِّراً عن استيائه من تلك الأنباء.

يُذكر أن الفنان علاء ولي الدين توفي يوم 11 فبراير عام 2003، وكان أول أيام عيد الأضحى، إذ ذهب إلى النوم بعد أداء صلاة العيد وتوزيع لحوم الأضحية، وحينها تعرض لذبحة صدرية خلال نومه وفشلت محاولات إنقاذه.