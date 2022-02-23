محمد رمضان يغسل أسنانه بمعجون من الذهب عيار 24

المصدر: البيان

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نشر الفنان المصري محمد رمضان، مقطع فيديو جديداً على حسابه في "إنستغرام"، وهو يقوم بغسل أسنانه بمعجون من الذهب.

الفيديو ظهر رمضان خلاله عاريا من الجزء الأعلى، ويقوم بتنظيف أسنانه على أنغام أغنيته "متعودة"، وفقا لموقع مصراوي.

وعلّق رمضان على الفيديو، قائلا: "صباح الذهب.. معجون أسناني عيار 24".

أغنية "متعودة" للفنان محمد رمضان مع مغني الراب الجزائري سولكينج، وهي مستوحاة من جملة شهيرة للفنان عادل إمام في مسرحية "شاهد ماشفش حاجة".

جدير بالذكر أن محمد رمضان يشارك في مسلسلات رمضان 2022، بمسلسل "المشوار" الذي يجمعه بالمخرج الكبير محمد ياسين، تأليف محمد فريد، بطولة دينا الشربيني، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.

كان محمد رمضان طرح مؤخرًا أغنية باي باي ثانوية، على طريقة الفيديو كليب.